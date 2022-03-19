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Полонених російських військових максимально використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України і як обмінний фонд, - Єнін

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Полонених російських військових максимально використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України і як обмінний фонд, - Єнін
Російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені (російські військовослужбовці. – Ред.) будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.

Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Також читайте: Для утримання російських полонених створені табори у відповідності до Женевської коніенції, - Венедіктова

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
  • Solsky Wasyl
    каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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