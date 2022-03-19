Полонених російських військових максимально використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України і як обмінний фонд, - Єнін

Російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені (російські військовослужбовці. – Ред.) будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.

Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

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