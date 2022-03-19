Польща хоче за допомогою миротворців НАТО взяти під контроль Західну Україну, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував ініціативу польського уряду направити в Україну миротворчу місію НАТО або іншої міжнародної організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Це демагогія, і НАТО зрозуміє, що вони повинні бути реалістичними", - стверджував Лавров.

Очільник російського МЗС додав, що не виключає, "що якби це рішення було ухвалене, більшість миротворчих сил прийшла б з Польщі, і вона взяла б під свій контроль Західну Україну та Львів".

В такому випадку, вважає Лавров, поляки "затрималися б там надовго, і, можливо, це і є метою плану".

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Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва 15 березня запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Попри це, уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

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