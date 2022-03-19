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МЗС - Лаврову: Російський військовий корабель тоне. Щасливого кінця не буде

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МЗС - Лаврову: Російський військовий корабель тоне. Щасливого кінця не буде
У Міністерстві закордонних справ України відповіли главі МЗС РФ Сергію Лаврову на його закиди про нібито "неонацистів в Україні".

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та гноблення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його екіпаж потрапив до пастки, і щасливого кінця для них не буде", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Semyon Skrepetsky @screpancy

    "Рамзанка Дыров поймал Степана Бандеру" Семён
    Скрепецкий, живопись, холст, акрил. 70/60см. #украина #art #Ukraine
  • olele
    ...А ви думали, що Україна так просто.
    Україна - це супер.
    Україна - це ексклюзив.
    По ній пройшли всі катки історії.
    На ній відпрацьовані всі види випробувань.
    Вона загартована найвищим гартом.

    В умовах ********* світу їй немає ціни.

    Ліна Костенко,
    якій сьогодні 92

    Вітаємо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ДУРНА СТАРА КЛЯЧА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛА ЩО ВОНА РАЗОМ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ ІДЬОТ...
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