МЗС - Лаврову: Російський військовий корабель тоне. Щасливого кінця не буде

У Міністерстві закордонних справ України відповіли главі МЗС РФ Сергію Лаврову на його закиди про нібито "неонацистів в Україні".

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та гноблення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його екіпаж потрапив до пастки, і щасливого кінця для них не буде", - йдеться в повідомленні.

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