Джонсон назвав наступну ціль Путіна після України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вказав на загрозу, яка нависла над Європою. Він зазначив, що якщо Київ програє, то Москва з новою силою залякуватиме Східну Європу.

Про це Британський прем'єр заявив під час виступу на з'їзді Консервативної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну, побоюючись, що його сусідом стане Вільна демократична країна.

Політик вважає, що Путін і сам не вірить у те, що Україна збирається приєднатися до НАТО, або в "напівмістичну балаканину про походження російського народу".

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"Якщо вторгнення піде за його планом, Путін не зупиниться на Україні. Кінець Свободи України означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім у Молдові - це означатиме початок нового століття залякування по всій Східній Європі від Балтійського до Чорного моря", - заявив Джонсон.

Також він вказав, що Великобританія повинна зробити "необхідні сміливі кроки, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу". Водночас британський політик звинуватив Путіна в "підпільній торгівлі, що підживлює і створює залежність" від енергоресурсів РФ.

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