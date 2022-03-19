НАТО та США варто вести діалог з Росією щодо України, - МЗС Китаю

Влада Китаю виступає за те, щоб США і НАТО вели діалог з Росією як щодо ситуації в Україні, так і загалом щодо теми безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США та НАТО варто налагодити діалог із Росією, щоб обговорити суть української кризи. Також це потрібно, щоб усунути побоювання щодо безпеки як Росії, так і України", - зазначив він.

Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".

"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр.

"Нескладно спрогнозувати наслідки руху в такому напрямку. Криза в Україні - це попередження саме про це", - додав він.

Говорячи про розширення НАТО і вплив цього на безпеку Росії, китайський дипломат підкреслив, що "заганяти в кут велику країну, особливо ядерну державу, може призвести до жахливих наслідків".

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