НАТО та США варто вести діалог з Росією щодо України, - МЗС Китаю
Про це заявив заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США та НАТО варто налагодити діалог із Росією, щоб обговорити суть української кризи. Також це потрібно, щоб усунути побоювання щодо безпеки як Росії, так і України", - зазначив він.
Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".
"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр.
"Нескладно спрогнозувати наслідки руху в такому напрямку. Криза в Україні - це попередження саме про це", - додав він.
Говорячи про розширення НАТО і вплив цього на безпеку Росії, китайський дипломат підкреслив, що "заганяти в кут велику країну, особливо ядерну державу, може призвести до жахливих наслідків".