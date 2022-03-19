Внаслідок ворожого ракетного удару по Делятину жертв немає, - Повітряні сили

Внаслідок ракетного удару російського по військовому об’єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП

"Розуміємо резонанс – агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету. Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає", - зазначив Ігнат.

Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.

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