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Внаслідок ворожого ракетного удару по Делятину жертв немає, - Повітряні сили

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Внаслідок ворожого ракетного удару по Делятину жертв немає, - Повітряні сили
Внаслідок ракетного удару російського по військовому об’єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП

"Розуміємо резонанс – агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету. Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає", - зазначив Ігнат.

Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"

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Топ коментарі

  • Бяка Бука
    А что с содержимым склада?
  • Bob Fayn
    так все таки був удар?
  • Bob Fayn
    о..сказали..Официальные лица США подтвердили CNN, что на прошлой неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени. Это стало первым применением Россией в этой войне баллистической ракеты «Кинжал», которая была запущена с воздуха, скорее всего, с самолета МиГ-31.
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