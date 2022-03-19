Порошенко закликав усіх до єдності: ворог у нас один – путінська Росія

Петро Порошенко закликав усіх єднатися навколо України і наголосив, що ворог у нас один – путінська Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

"Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль", – написав Петро Порошенко у фейсбуці.

"Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну", – зауважує п’ятий президент.

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"Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності", – наголошує Порошенко.