Nestle закликала український офіс дружити з російським, - Дубілет

Компанія Nestle ніяк не наважиться на повноцінний бойкот Росії.

Про це у Facebook повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сайті компанії наводиться їхня офіційна заява щодо війни. Як і багато інших компаній, вони починають з того, що вони "shocked and deeply saddened". Але, наприклад, коли вони пишуть про "invasion of Ukraine" вони навіть не пишуть Russian invasion.

У Nestle у Львові є офіс, і, судячи по розповідях його співробітників, там відбувається справжня драма.

Звісно, як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес в росії. У відповідь, як мені переповіло кілька людей, СЕО компанії Марк Шнайдер закликав український офіс дружити з російським", - розповів він.

Дубілет зазначив, що на Росію у компанії припадає лише 2% доходів, а після падіння рубля буде ще менше.

"До початку війни співробітники львівського офісу в тому числі обслуговували певні аспекти роботи російського офісу та з її початком відразу припинили це робити. Головний офіс тоді попросив їх передати справи по росії іншому офісу, на що наші, звісно, також відповіли відмовою…", - додав він.

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