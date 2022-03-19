Путін у "повній паніці" через можливу революцію в Москві, - Джонсон

Премє'р Великої Британії Борис Джонсон порівняв російський напад на Україну із діями нацистів та попередив, що перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування у всій Східній Європі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами Джонсона, Путін перебуває в "повній паніці" через можливу революцію в Москві, тому він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".

Британський прем'єр також попередив, що російський президент не зупиниться на Україні, і можлива перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування в усій Східній Європі" і дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".

Читайте: Джонсон назвав наступну ціль Путіна після України