На східному напрямку знищено 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак та БПЛА, - ОТУ "Схід"

Українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак, БПЛА та понад 150 окупантів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали тяжких втрат під час чергових спроб прорвати нашу оборону", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом дня на Донецькому напрямку було знищено 5 танків, 6 БМП, 4 одиниці автомобільної техніки, а також 1 БПЛА типу "Орлан".

Оборонці Маріуполя продовжують демонструвати неймовірну стійкість та героїзм. Сьогодні вони знищили 1 танк та 2 БТР ворога. Крім того, за допомогою наявних засобів протиповітряної оборони знищено 1 літак (тип літака уточнюється).

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"Не менш продуктивною була й робота українських "Богів війни" – знищено колону забезпечення у складі 2-х паливозаправників та 4 одиниць автомобільної техніки. Також артилеристи відпрацювали за накопиченням особового складу та техніки російської нечисті. Результат – знищено 5 БМП та 2 БТР", – йдеться у повідомленні.

"Щодо особового складу, то мінімум 150 російських окупантів вже слухають Кобзона. Такими темпами українські воїни незабаром назбирають цілий стадіон пошановувачів творчості любителя смажених бурятів", - зазначили українські військові.