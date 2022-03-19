"Азов" вимагає наказу на контрнаступ і деблокаду Маріуполя. АУДIО

У полку "Азов", який продовжує захищати місто Маріуполь, розповіли про втрати російських окупантів за поточну добу та вкотре закликали до рішучих дій - до деблокади міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "АЗОВ".

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Так, заступник командира полку "АЗОВ", Калина, повідомляє, що станом на вечір 19 березня у Маріуполі безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, 2 танків, 2 БТР, 1 МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів. Окрім цього сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат.

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"Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям. Тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!

Ми - готові піти у контрнаступ!

До звільнення Півдня всього один крок!

Це - деблокада Маріуполя та рішучі дії справжніх чоловіків!", - заявляють захисники Маріуполя.