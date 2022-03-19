"Азов" вимагає наказу на контрнаступ і деблокаду Маріуполя. АУДIО
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У полку "Азов", який продовжує захищати місто Маріуполь, розповіли про втрати російських окупантів за поточну добу та вкотре закликали до рішучих дій - до деблокади міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "АЗОВ".
Так, заступник командира полку "АЗОВ", Калина, повідомляє, що станом на вечір 19 березня у Маріуполі безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, 2 танків, 2 БТР, 1 МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів. Окрім цього сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат.
"Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям. Тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!
Ми - готові піти у контрнаступ!
До звільнення Півдня всього один крок!
Це - деблокада Маріуполя та рішучі дії справжніх чоловіків!", - заявляють захисники Маріуполя.