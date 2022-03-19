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Донетчина отримає антибіотики від Фонду Ахметова

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Донетчина отримає антибіотики від Фонду Ахметова
Понад 9 тис. одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва спрямовані Фондом Ріната Ахметова до Добропілля на Донетчині. Їхнє подальше розподілення до медзакладів контролює місцевий департамент Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Фонду.

Загалом з початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Перелік необхідного визначало Міністерство охорони здоров'я України. Серед іншого це антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні - все те, що потрібно наразі найбільше.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Ринат Гудок сейчас сидит в Швейцарии
  • Чайка Київ
    Хтось чув, чим допомогли українцям інші олігарха? До прикладу, бабломойський з боголюбовим, фірташ, якому списали 100 млрд гривень боргу, пінчук, гереги ну і т.п.
  • віктор федорович 31ee1569
    Німб нього був би, якби цей хазяїн Донбасу захистив за власний кошт свій Донбас від російських агресорів. А він у 2014 повів себе двояко, тобто ніяк
    Ахметов відмовився очолити Донецьку область у 2014-му, тому що «сильно любить Донбас» - Турчинов
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