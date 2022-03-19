Донетчина отримає антибіотики від Фонду Ахметова

Понад 9 тис. одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва спрямовані Фондом Ріната Ахметова до Добропілля на Донетчині. Їхнє подальше розподілення до медзакладів контролює місцевий департамент Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Фонду.

Загалом з початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Перелік необхідного визначало Міністерство охорони здоров'я України. Серед іншого це антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні - все те, що потрібно наразі найбільше.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.