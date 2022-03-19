З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ
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З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованої внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС та AFP.
У інформації зазначається: "Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами", - сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.
За його словами, в п'ятницю на базі спали "не менше 200" солдатів, коли вдарили ракети.
Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.