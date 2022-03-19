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З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ

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З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованої внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС та AFP.

У інформації зазначається: "Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами", - сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.

За його словами, в п'ятницю на базі спали "не менше 200" солдатів, коли вдарили ракети.

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ 01
З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ 02
З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ 03
З-під завалів військової казарми в Миколаєві, обстріляної окупантами, дістали 50 тіл, - ЗМІ 04

Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.

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Топ коментарі

  • Sergey Sergeev eaf271c9
    Ппц. Знову хлопців в казармах збирають. Чі є край дібілізму?!
  • rom tr
    з цього треба робити висновкии - які можуть бути казарми .. тим більше - фактично на лінії зіткнення !!!
  • F0G
    Почти месяц войны, а никто, НИКТО до сих пор не догадался что не нужно спать в казармах, набитых как в килька в банке солдатам. Тупость просто ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ. А ещё над рашкованами ржут в Чернобаевке. Так рашисты то умные, они ставят технику в одно и тоже место чтоб наши её уничтожали и они не могли наступать и умирать во славу ВВХ. Наши же, во славу ВВХ очень рады отправится на тот свет, а иначе я не могу объяснить подобную тупость, раз за разом спокойно принимать рашкавансие ракеты, во славу ВВХ и руZZкого мира.
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