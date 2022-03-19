Окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців, - мер Бойченко

За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти).

Про це у Telegram повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора.

Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку росії мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.

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