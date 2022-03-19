Остання група білоруських дипломатів покинула Україну через "нестерпні умови роботи"

Посол Білорусі в Україні Ігорь Сокіл заявив, що посольство повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА.

Читайте також: Завдяки білоруським залізничникам сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ Камишин

Причиною евакуації посол називає "нестерпні умови роботи" - зокрема, у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки, а співробітникам посольства нібито були "створені нестерпні умови, були загрози фізичної розправи постійно".

Уточнюється, що остання група дипломатів покинула Україну 18-19 березня.

Читайте також: "С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО

Нагадаємо, що під час перетину кордону білоруським послом стався інцидент - голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Посол відмовився взяти передачу та пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього. "Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.