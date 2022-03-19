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Російські солдати почали грабувати білорусів

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Російські солдати почали грабувати білорусів
Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що солдати російської армії, що знаходиться у РБ, починають грабувати оселі білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Надходить інформація, що у прикордонних районах Гомельської області солдати військ ЗС РФ почали займатися грабежами у місцевого населення.

Крім цього, відомо, що велика кількість солдатів РФ, які знаходяться на території Білорусі, зловживають спиртним, періодично (або постійно) під алкогольним сп'янінням".

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Ну это просто бульбофобия какая то затевается...
  • Юрий Педаченко
    Освободители пришли
  • Шимус
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