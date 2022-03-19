Російський вантажний літак попри санкції злітав у країну ЄС Словаччину та повернувся

Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на дані публічного онлайн радару.

Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.

28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.

"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".

17 березня Deutsche Welle, з посиланням на російське видання Комерсант, повідомила, що літаки "Волга-Днепр" повністю зупинили польоти.

Видання наголошувало, що це пов'язано із забороною регулятора на діяльність двох європейських компаній, що входять до групи "Волга-Днепр" та засновані громадянином РФ Олексієм Ісайкіним.