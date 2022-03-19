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Якщо Путін відкриє новий фронт у Європі, то буде розбитий, - генерал армії США Ходжес

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Якщо Путін відкриє новий фронт у Європі, то буде розбитий, - генерал армії США Ходжес
Президент Російської Федерації Володимир Путін зазнає поразки, якщо вирішить відкрити ще один фронт проти будь-якої країни НАТО. Україна достатньо завдала шкоди окупанту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ходжеса, Російська Федерація здійснить велику помилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якого члена НАТО, оскільки її сили будуть розбиті, як і сам президент.

"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь іще. Без сумнівів ми повинні організувати раптові навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- заявив Ходжес.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Хватит звиздеть. Одна дивизия морпехов, развернутая в Прибалтике, оттянула б кацапских вояк от Киева. Вам даже воевать не пришлось би, просто обозначили присутствие. Но нет, вместо єтого ежедневние заверения маньяку что он может делать в Украине что пожелает...
  • Viktor VK
    Канєшно буде розбитий. Бо українці майже всіх розбили !
  • Дмитро Сидоренко
    Лучше бы наоборот - НАТО открыло второй фронт и мы б с ними поглубже насадили русню на бутылку
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