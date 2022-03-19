Якщо Путін відкриє новий фронт у Європі, то буде розбитий, - генерал армії США Ходжес

Президент Російської Федерації Володимир Путін зазнає поразки, якщо вирішить відкрити ще один фронт проти будь-якої країни НАТО. Україна достатньо завдала шкоди окупанту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ходжеса, Російська Федерація здійснить велику помилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якого члена НАТО, оскільки її сили будуть розбиті, як і сам президент.

"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь іще. Без сумнівів ми повинні організувати раптові навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- заявив Ходжес.

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