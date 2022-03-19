Сьогодні головне завдання - організувати зустріч Зеленського та Путіна, - речник Ердогана

Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомив прессекретар президента Туреччини Ібрахім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Ми тримаємо канали спілкування з обома сторонами відкритими. Це дуже важливо, наші старання спрямовані на те, щоб організувати пряму зустріч президентів Росії та України. ... Сторони на технічному рівні зустрічаються у Білорусі. Перша зустріч після початку війни на рівні міністрів відбулася під час проведення Дипломатичного форуму в Анталії. Сьогодні головне завдання організувати зустріч на найвищому рівні", - сказав він.

Калин розповів про деталі переговорів між Україною та РФ: "Якщо Україна та Росія знайдуть розуміння у таких питаннях, як нейтралітет України, гарантії не вступу України до НАТО, демілітаризації за прикладом Австрії та захисту російської мови, після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".

Калин наголосив, що Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.

Він зазначив, що продовження війни передусім вдарить по армії та економіці Росії, вона зазнає серйозних втрат.

"Згода за першими 4 пунктами переговорів може бути досягнута, але основні питання це вимога Росії визнати Крим та 2 народні республіки на Донбасі, що є неприйнятним з боку України та всієї світової спільноти, яка визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Це окупація частини держави іншою державою. Тут потрібні інші підходи", - додав він.

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