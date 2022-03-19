Депутати французького парламенту занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.
У листі до міністра збройних сил Флоранс Парлі депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар підкреслюють, що Франція явно не готова до великого конфлікту.
"Які заходи ви вжили, щоб підготувати нашу армію?" - питають вони. На думку депутатів, через війну в Україні, Франції вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.
"Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років", – стверджує голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон. "У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту", - додає він.
При цьому видання зазначає, що президент Франції Емманюель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону.
Цього року бюджет французьких збройних сил зріс до 40,9 млрд євро.