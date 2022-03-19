Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі?

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії припинити співпрацю з Росією.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це руїни драмтеатру в Маріуполі, де переховувались сотні мирних жителів. Нелюдський російський військовий злочин. Я хочу запитати багатонаціональні компанії, які досі працюють з Росією чи в Росії: як можна продовжувати вести з ними бізнес? Як можна годувати, служити і платити тим, хто це зробив?" - йдеться в повідомленні.

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