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Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі?

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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії припинити співпрацю з Росією.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це руїни драмтеатру в Маріуполі, де переховувались сотні мирних жителів. Нелюдський російський військовий злочин. Я хочу запитати багатонаціональні компанії, які досі працюють з Росією чи в Росії: як можна продовжувати вести з ними бізнес? Як можна годувати, служити і платити тим, хто це зробив?" - йдеться в повідомленні.

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Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі? 01

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Эти компании должны попасть под санкции так-же как и ******** .
  • Палєо Мустьє
    души Дмитре це зажране кодло, души.
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакистану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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