Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, - російський військовополонений

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, заявив військовослужбовець 34-ї окремої мотострілецької бригади, що дислокується в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії, Олексій Железняк, що здався в полон.

"Путін, не оголосивши війни, бомбить цивільних, лікарні, міста України. Люди Росії, не дивіться зомбоящик. Український народ – хоробрий народ. Вони навіть без зброї зупинятимуть цю (російську. – ІФ) техніку. Вони згуртовані. Хоч би скільки Путін відправляв сюди свої війська, він не захопить цю територію... Наш головнокомандувач брехун та ошуканець всього нашого народу. Він обдурив не лише нас, а й усю Росію. Зробив просто з нас фашистів", - заявив Железняк на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Інший полонений військовослужбовець Мустафаєв Мугсад (34-та окрема мотострілецька бригада РФ) просить співгромадян шукати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.

"Як люди сидять у підвалах цілодобово, як гинуть. Я б не говорив, якби не бачив сам... Нашу агресію люди запам'ятають нам на віки... Люди, військові Росії, зніміть, нарешті, рожеві окуляри і побачте, що коїться в Україні", - сказав він, вибачаючись за те, що "війська РФ принесли горе і руйнування, в один день перекресливши мирне життя українського народу".

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