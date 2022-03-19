НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і просить громадян допомагати доповнювати список

Національне агентство із запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба НАЗК.

"На час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі. Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформована база даних із 245 осіб, які можуть допомагати Росії. До списку потрапили: посадові особи всіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогові, а також поділяють його ідеологію; особи, які співпрацюють із ворогом, поширюють ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що база даних постійно поповнюється завдяки допомозі українців.

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"Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта. Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту [email protected]", – повідомляють в агентстві.

Зазначається, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло понад 60 повідомлень про можливих колаборантів. НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію, зокрема отриману від громадян.

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