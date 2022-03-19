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Північна Македонія скасувала безвіз для росіян

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Північна Македонія скасувала безвіз для росіян
Північна Македонія надалі вимагатиме від громадян Російської Федерації візи для в'їзду в країну.

Про це свідчить актуальна інформація на сайті МЗС країни у відповідному розділі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Північна Македонія скасувала безвіз для росіян 01

У російських ЗМІ зазначають, що досі росіяни могли подорожувати до Північної Македонії, маючи закордонний паспорт і запрошення або ж підтвердження туристичної поїздки. Такий безвізовий режим продовжували раз на рік 16 березня.

Скасування вочевидь відбулося 17 березня.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Ну ничего ,в Магадан без виз они падлы поехать смогут ...
  • Неопознанный объект
    Правильно. Кацапы должны сидеть в родных ******, а не шастать по Европам.
  • Not Me
    Македонцям складніше всіх на балканах:

    -Греки вважають територію їх країни "ісконно грецькими землями"
    -Албанці вважають так само (принаймні західну частину)
    -Серби теж вважають землі Македонії своїми
    -Болгари кажуть, що македонців не існує, і вони з ними адіннарот.

    Але є у них одне щастя. Ніхто з їх сусідів не має щорічно по 400 лярдів нафтогазових долларів, якими можна купляти політиків в любій країні і любити майже любу країну залежною. Тому там нема війни, а країну навіть прийняли в НАТО.
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