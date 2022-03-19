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Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями, - Данілов

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Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями, - Данілов
Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів

"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони.

І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: Україна має бути в альянсі з НАТО або з ядерними державами

Топ коментарі

  • Юрий Новак
    Можна менше говорити наперед? Кажіть уже, коли є!!!
  • Сергій Осадчий
    Господи Боже - забери будь ласка цих головоговорящих від ефіру подалі.
  • Maksim Perepelitca
    Экс-капитан АН-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал, почему самый большой в мире самолет не вывезли из Гостомеля перед вторжением туда российских оккупантов.Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. .

    "Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос - не последовало...", - рассказал он
    .Также Антонов добавил, что решение о перегоне "Мрии" не было принято по одной простой причине:"Потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS. Думайте. Решайте. Тут есть, где найти причины, связи с РФ", - заявил он.
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