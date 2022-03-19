Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями, - Данілов
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Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів
"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони.
І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні".