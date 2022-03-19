Соромно за людей, які сьогодні у Єревані вийшли на підтримку Росії. Більшість вірмен проти війни, - бізнес-тренер Давтян

Більшість вірменів виступають проти вторгнення РФ до України.

Про це у Facebook повідомив підприємець і бізнес-тренер Ваче Давтян, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже соромно за тих вірмен у Єревані, які сьогодні вийшли на мітинг на підтримку росії. І хочу запевнити, що це лише мала частина вірменського народу. Я спілкуюся з багатьма родичами, друзями та знайомими у Вірменії. Серед них немає жодної людини, яка б підтримувала війну.

Більшість вірмен проти війни. Більшість вірмен вважають, що росія є продажною країною. Що там, де "рускій мір", там війни, бідність та страждання.

А вірмени України з першого дня активно підключилися до захисту батьківщини. Багато волонтерів, багато у теробороні та ЗСУ. Серед загиблих воїнів троє вірмени. І всі вірмени, кого я тут знаю – патріоти України. Усі 100%.

Так, мені дуже соромно за купку нелюдів, що зібралися сьогодні в Єревані. І мені важко їх назвати вірменами. Я знаю інших вірмен, одні з яких за 2000 км дуже переживають за Україну, інші тут роблять все, щоб ми перемогли у цій війні", - наголосив він.

Читайте: Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від Росії платити мито в доларах