Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул
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Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, розміщеному у фейсбуці заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.
Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.
Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"
За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рогу. Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.