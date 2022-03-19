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За день українські військові здійснили кілька контрнаступів, - Денисенко

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За день українські військові здійснили кілька контрнаступів, - Денисенко
Українські військові упродовж дня 19 березня здійснили кілька контрнаступів, завдавши втрат російським загарбникам у техніці та особовому складі.

Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Полк Азов зробив сьогодні в Маріуполі контрвилазку, було знищено до 50 російських солдатів, кілька одиниць російської військової техніки, власне кажучи, місто стоїть, місто воює, місто тримається", - розповів Денисенко.

Він додав, що на запорізькому напрямку українські військові теж вдалися до контратаки.

"Знищено до 60 росіян, кілька одиниць техніки, також хотів би відзначити білоруський напрямок, нам на допомогу прийшли білоруські партизани, які, по суті, вивели з ладу залізницю сполученням до території України", - поінформував радник міністра МВС.

Таким чином, додав він, "із білорусі наразі не можна залізничним транспортом дістатися України, що буде ускладнювати логістику для російської федерації".

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Топ коментарі

  • Яукр
    Слава ВСУ! Героям Слава! Смерть ворогам!
  • Перехватчик
  • Gar
    Заткнитесь про партизан! Вас "переданные" самолеты еще ничему не научили?
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