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Приват24 не працюватиме 10 годин

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Приват24 не працюватиме 10 годин
Мобільний банківський додаток "Приват24" не буде працювати 20 березня з 00:10 до 10:00. Це пов'язано із регламентними роботами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці ПриватБанку в фейсбуці.

Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час.

"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з "Приват24". У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку. Дякуємо за розуміння! — повідомили в банку.

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