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Мови про демілітаризацію України не може бути, - Арестович

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Мови про демілітаризацію України не може бути, - Арестович
Україна не може бути демілітаризованою державою за прикладом Швеції чи Австрії.

Про це в інтерв'ю "Крим Реалії" заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка країна світу, згідно зі статутом ООН, має право на самооборону, і ми в Україні дуже чітко розуміємо, і народ, і влада, що сили для самооборони у нас мають бути самостійними, самодостатніми, тому що ні на кого розраховувати не можна. Тому мова не йде про те, щоб тут була демілітаризована держава", - сказав він.

За словами Арестовича, ідея створення в Україні такої демілітаризованої держави, за прикладом Швеції чи Австрії, неприйнятна.

"Швеція та Австрія знаходяться в оточенні "порядних сусідів" європейців, які проводять стабільну політику і не бажають зміни кордонів, а Україна – держава, яку двічі обдурили. У нас нейтральний статус був прописаний у Декларації про суверенітет, а потім Будапештський меморандум, який був підписаний після того, як віддали третій у світі ядерний потенціал, це величезний аргумент був на користь військової політичної міці, ми були наддержавою", - додав радник глави ОП.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    Люся звиздить одне а за хвилину протилежне і навіть не почервоніє
  • віктор л
    Та перестаньте друкувати висери цього самозакоханого трепача, він просто дратує всіх у кого є здоровий глузд, і російська мова йди на йух!
  • Перехватчик
    Люся,так засРашка создала ударную группировку для нападения на Украину или нет? Что-то ты с Резниковым и Даниловым забыл тему месячной давности
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