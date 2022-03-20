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Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко

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Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко
Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до Мангуша та Мелекіне, помирають від голоду.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!

Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, для того, щоб врятувати громадян потрібен зелений коридор від російських окупантів.

"Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!" - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Mad Elephant
    Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
  • PREDATOR PREDATOR
    Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
  • Билли Алва
    І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
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