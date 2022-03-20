НАТО не бачить планів Росії напасти на Молдову

У Північноатлантичного альянсу наразі немає даних, які би свідчили, що Молдова є новою військовою метою для Росії.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"

"Республіка Молдова не є військовою метою для Росії, ми не маємо даних, які б вказували на це. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Придністров'ї, але сьогодні ми не маємо даних",- зазначає він.

Проте, за словами Джоане, водночас на Молдову чиниться величезний тиск у вигляді "біженців, високих цін на енергоносії, пропаганди та маніпуляцій".

Заступник генсека НАТО впевнений – напавши на Україну, Путін зробив величезну стратегічну помилку у розрахунках.

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"Але врешті-решт йому вдалося зробити те, на що ніхто не розраховував: прискорити формування в Україні справжньої національної самосвідомості. Те саме з Грузією. Подивіться на Республіку Молдова. Керівництво Республіки Молдова потребує нашої підтримки, тому що ці країни, нейтральні країни, які хотіли знайти баланс… Але сьогодні ефект від цих дій президента Путіна привели до зворотного ефекту: всі ці країни ще сильніше спрямують на Захід", – стверджує він.