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Противник суттєво зменшив присутність у нашому небі, тому "план утилізації повітряних рашистів не виконано" - збито всього 3 гелікоптери, - Повітряні Сили

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Противник суттєво зменшив присутність у нашому небі, тому "план утилізації повітряних рашистів не виконано" - збито всього 3 гелікоптери, - Повітряні Сили
У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!

Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі.

Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.

Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів".

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Ничего, не расстраивайтесь. Завтра досбиваете сколько надо.
  • Шимус
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    После жесткого ракетного удара по казарме десантников из 79-ки, я бы так смищняво не шутил. Фюрер ещё попьёт нашей кровушки и надо быть готовым, а не на приколе и в розовых очках уже "побеждать"
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