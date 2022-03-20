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Швейцарія готова прийняти у себе переговори Росії та України

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Швейцарія готова прийняти у себе переговори Росії та України
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність виступити посередником для припинення війни Росії проти України. За його словами, Берн готовий прийняти переговори російської та української делегацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори (Росії та України - ред.)", - цитує видання заяву Кассіса.

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Президент Швейцарії додав, що в понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію заморозити російські активи.

Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Перша Чеченська війна також закінчилась підписанням мирного договору але через 3 роки росія знову напала на Чечню і зрівняла її з землею! Потрібно забути про будь-які двосторонні договори з росією і завжди памятати що вони не вартують паперу на якому написані!!!
  • Fjall_Raven
    одна из самых тревожных новостей в этой войне, это новости о переговорах Украины с парашей и личное желание зе, встретится с ху.
  • Volodymyr Heviak
    А вплинути на Нестле вони готові?
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