Прем'єр Японії Кісіда закликав главу уряду Індії зайняти жорсткішу позицію щодо Росії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав прем’єра Індії Нарендру Моді зайняти жорсткішу позицію проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що це похитнуло "фундамент міжнародного порядку" і вимагає чіткої відповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Однак спільна заява, опублікована після їхньої зустрічі 19 березня в Нью-Делі, не засуджувала конкретно неспровокований напад Кремля.

Кісіда заявив на спільній пресконференції, що він і його індійський колега провели "глибоке обговорення" і що "вторгнення Росії... розхитує самі основи міжнародного порядку і з ним потрібно рішуче боротися".

Моді не згадав прямо про Україну, а потім у спільній письмовій заяві закликав лише "до негайного припинення насильства" і зазначив, що для "вирішення конфлікту немає іншого вибору, крім шляху діалогу та дипломатії".

У заяві йдеться про те, що лідери "підкреслили необхідність для всіх країн прагнути мирного вирішення суперечок, відповідно до міжнародного права, не вдаючись до погроз силою, застосування сили чи будь-яких спроб в односторонньому порядку змінити статус-кво".

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