Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону для наступу на Ізюм, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо наступу російських окупантів на місто Ізюм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія кинула у бій в Ізюмі навчальні підрозділи, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні, - Арестович. ВIДЕО