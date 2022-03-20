У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень висловився проти санкцій стосовно Російської Федерації і розширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Про це Юйчень сказав під час виступу на безпековому форумі у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Санкції проти Росії стають дедалі надмірнішими", - наголосив Юйчень.

Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав".

"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем", - наголосив Юйчень.

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"Санкції лише шкодять звичайним людям, впливають на економічну і фінансову систему... і погіршують глобальну економіку", - сказав він.

Юйчень також визнав страх Москви перед НАТО, заявивши, що Альянс не повинен розширюватися далі на схід, оскільки це, за його словами, "заганяє Росію у кут".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрівся з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Він попередив його про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.

Той у розмові з Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.