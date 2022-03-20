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У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

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У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"
Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень висловився проти санкцій стосовно Російської Федерації і розширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Про це Юйчень сказав під час виступу на безпековому форумі у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Санкції проти Росії стають дедалі надмірнішими", - наголосив Юйчень.

Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав".

"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем", - наголосив Юйчень.

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"Санкції лише шкодять звичайним людям, впливають на економічну і фінансову систему... і погіршують глобальну економіку", - сказав він.

Юйчень також визнав страх Москви перед НАТО, заявивши, що Альянс не повинен розширюватися далі на схід, оскільки це, за його словами, "заганяє Росію у кут".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрівся з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Він попередив його про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.

Той у розмові з Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.

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Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Граждане Украины выражают официальной позиции КНР свою глубокую озабоченность.
  • Ольга Жмудовська
    плять, зате ракетні обстріли українських немовлят рашистами дуже прости руцьким людям помагають
  • Шилінг Іванович
    Отже з сказаного, Китайці все рахують і обдумують
    Виходить
    + Росія справді просила зброю у Китаю
    + Росія ослаблена і виснажується економічно
    + Китай не впевнений що росія виграє цю війну

    Ну і Китай не хоче отримати у своїх границь дестабілізовану країну
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