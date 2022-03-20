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Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, це значно уповільнило окупантів, - Міноборони Великої Британії

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Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, це значно уповільнило окупантів, - Міноборони Великої Британії
Повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки - робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.

Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Ну так в нас же є ппо.А якби ще були отрк грім,то могли би знищити аеродроми,в Криму,Білорусі і тд.
  • Uzer Uzer
    Отож.
  • время
    Імперія зла має зникнути з планети Земля!!!
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