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В Росії покарали винних у провалі створення "Херсонської народної республіки", немає навіть "умовно-показової картинки", - Генштаб

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В Росії покарали винних у провалі створення "Херсонської народної республіки", немає навіть "умовно-показової картинки", - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо провалу у створенні так званої "Херсонської народної республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

В інформації відхначається: "Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора

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Топ коментарі

  • Хавронников Степан
  • Кость бандераст 19f0af3f
    Вы понимаете весь масштаб *******? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство. (с)
  • vadyan
    Нам дуже пощастило, що зараз у бритів такий прем'єр
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