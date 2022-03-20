В Росії покарали винних у провалі створення "Херсонської народної республіки", немає навіть "умовно-показової картинки", - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо провалу у створенні так званої "Херсонської народної республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

В інформації відхначається: "Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки"".

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