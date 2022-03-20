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Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко

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Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко
Від початку війни Росії проти України близько третини економіки нашої країни не функціонує.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими попередніми розрахунками, які ми маємо по сплаті податків, близько 30% економіки зараз або не працює, або тимчасово не працює", - зазначив він.

За його словами, ця цифра є попередньою, на основі інформації про надходження до бюджету від податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.

"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження не покривають наші потреби, основний канал - це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби в армії та інших важливих чутливих речах, які ми фінансуємо з бюджету", - додав Марченко.

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Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Частенько в памяти всплывают слова кем-то сказанные , не помню кем - " А какая разница ? "
  • Uzer Uzer
    Если так как и предыдущее... Тогда ой!
  • Uzer Uzer
    Скажите, а тех кто по вашему "******" о нападении параши, за пол года до - то же посадим? Ну шоб "величайшему" глаза не муляло?
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