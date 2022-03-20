Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко
2 02111
Від початку війни Росії проти України близько третини економіки нашої країни не функціонує.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з нашими попередніми розрахунками, які ми маємо по сплаті податків, близько 30% економіки зараз або не працює, або тимчасово не працює", - зазначив він.
За його словами, ця цифра є попередньою, на основі інформації про надходження до бюджету від податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.
"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження не покривають наші потреби, основний канал - це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби в армії та інших важливих чутливих речах, які ми фінансуємо з бюджету", - додав Марченко.