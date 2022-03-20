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Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується з кожним днем. У Бєлгороді судять солдат, які самі відмовились воювати та підбурювали до цього інших, - Генштаб

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Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується з кожним днем. У Бєлгороді судять солдат, які самі відмовились воювати та підбурювали до цього інших, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо морального духу російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".

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Топ коментарі

  • Билли Алва
    Краще в тюрячку, чим на передову. Тим більше, що є надія, що довго там їм сидіти не доведеться. Є таке відчуття, що Пуйло не доживе до кінця цього року.
  • Uzer Uzer
    Удобрение сбежало? Оффигеть!
  • Кость бандераст 19f0af3f
    https://twitter.com/i/status/1505247912099467264 Видео дня Пошли по шерсть и вернулись стриженными. Три барана.
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