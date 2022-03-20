Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується з кожним днем. У Бєлгороді судять солдат, які самі відмовились воювати та підбурювали до цього інших, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо морального духу російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".

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