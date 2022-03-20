У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Раніше Служба держбезпеки Латвія вже повідомляла про три кримінальні процеси, розпочаті з 24 лютого за статтями Кримінального закону 74.1 (за виправдання геноциду, злочинів проти людства та миру, виправдання військових злочинів) та 78 (за розпалювання національної ненависті).
У середу, 16 березня, було розпочато ще три кримінальні процеси. Вони порушені у зв'язку з опублікованими в інтернеті заявами, в яких прославляються або виправдовуються дії російських військ в Україні. Також ці публікації були спрямовані на розпалювання національної ненависті до українського народу.
Крім того, 15 березня в службі було розпочато кримінальний процес про воєнні злочини та злочини проти людства та миру, вчинені російськими військами в Україні.
В рамках цієї кримінальної справи опитуються військові біженці з України, які задокументували дії російських збройних сил у фото, відео чи аудіо форматі. Також слідству допомагають ті, хто може дати усні свідчення про злочини.
На сьогодні Служба держбезпеки Латвії винесла попередження приблизно сотні людей. У поле зору служби також потрапила громадська діяльність партії "Російський союз Латвії" (РСЛ). СДБ попередила політичну силу про невідповідність деяких її дій інтересам нацбезпеки Латвії та міжнародним правовим нормам.