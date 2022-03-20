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У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України

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У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України
З моменту вторгнення російських військ в Україну Служба державної безпеки Латвії порушила сім кримінальних справ у зв'язку із прославленням або виправданням злочинів, скоєних збройними силами РФ, а також розпалюванням ненависті до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Раніше Служба держбезпеки Латвія вже повідомляла про три кримінальні процеси, розпочаті з 24 лютого за статтями Кримінального закону 74.1 (за виправдання геноциду, злочинів проти людства та миру, виправдання військових злочинів) та 78 (за розпалювання національної ненависті).

У середу, 16 березня, було розпочато ще три кримінальні процеси. Вони порушені у зв'язку з опублікованими в інтернеті заявами, в яких прославляються або виправдовуються дії російських військ в Україні. Також ці публікації були спрямовані на розпалювання національної ненависті до українського народу.

Крім того, 15 березня в службі було розпочато кримінальний процес про воєнні злочини та злочини проти людства та миру, вчинені російськими військами в Україні.

В рамках цієї кримінальної справи опитуються військові біженці з України, які задокументували дії російських збройних сил у фото, відео чи аудіо форматі. Також слідству допомагають ті, хто може дати усні свідчення про злочини.

На сьогодні Служба держбезпеки Латвії винесла попередження приблизно сотні людей. У поле зору служби також потрапила громадська діяльність партії "Російський союз Латвії" (РСЛ). СДБ попередила політичну силу про невідповідність деяких її дій інтересам нацбезпеки Латвії та міжнародним правовим нормам.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Рюсскій союз Латвії.... ви серйозно? Давно треба усіх заарештувати, бо притягнути можуть вам рюсскій "мірь"...
  • A rt fb16bfd9
    Лиза Пескова о санкциях: "На мой взгляд, вводит санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинят родственников - безумие", - заявила она.
  • Jancis
    Unas ochen mnogo ruZZko govarjashtiji vati, kotoraja dumaet chto *********** roSSija prigjot i ix izbavit ot latishkix fashistof kotorie zastavljaet govorit po latishki, da i savok vernjoca...
    Lichno ja neznakom neodnim latishom kto poderzivaet fshistkuju roZZiju putina *****, za to ochen mnogo okazalos znakomix ruZZko govorjastix kotorie razgavorax pitaetca dokazat chto ruZZkij narod ne vinovat, vinovat putin *****...
    Слава Україні! - Героям Слава!
    Смерть ворогам!
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