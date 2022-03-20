Із спеціалізованого інтернату Сум за кордон евакуювали 71 дитину, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Він зазначив: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій.
Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.
Із Сум ми евакуювали 71 дитинку.
Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова. Я вдячний від усього серця за турботливий прийом нашої малечі.
Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток подалі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!"