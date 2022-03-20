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Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський

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Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти показали себе бездарними.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію війн. Це місце, де російські військові, їхні командири, показали себе повністю. Такими, якими вони є. Бездарними, здатними гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів. І вони все одно приходять туди", - зазначив президент.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який згадуватимуть і через століття", - додав Зеленський.

Також дивіться: Військове керівництво РФ жене своїх людей "на забій", - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • 2_homo_sapiens
    Зеленський поводиться так, ніби хоче, щоб вони припинили "все одно туди приходити"!

    Для чого так гучно звертати увагу на явні помилки ворога? Щоб ворог їх виправив і ускладнив нам задачі оборони??? Якщо хочеться складніших задач, то он: МАРІУПОЛЬ РОЗБЛОКУЙТЕ.

    Хіба нас не влаштовує ситуація, коли вороги самі продовжують падати в чорну діру?!
  • A rt fb16bfd9
    «Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх» - Андрей Макаревич
  • Руслан Жгун
    В тій книзі сорому також буле ганебна стаття про деяких тупих генералів, які тримали вояків у казармі на лінії фронту .... там мабуть на будівлі лише ціль не намалювали ... тільки у одному Миколаєві півроти воїнів загинули нізащо ... ці ******* пілять ... бо у тому ж Миколаєві це не перший випадок, як і загалом по країні
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