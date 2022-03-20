Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідно до рішення РНБО в Україні на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.