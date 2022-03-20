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Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

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Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідно до рішення РНБО в Україні на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він заявив у своєму зверненні вночі 20 березня. 

Так, за словами президента, РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Прызупыняеться - это полумеры. Перевешать всех этих уродов - решение ряда проблем.
  • Igor Yaroslavovich
    Нарешті дочекались! Давно треба було це зробити! 🤔
    P. S.
    А депутатів від цих партій, до кутузки!
  • Welt Schmerz
    > до кутузки <
    ...
    Ніт, ну як так можна?
    Я розумію, Ігорю, зараз дуже нервові часи...
    Але...
    П'ять (!) страхітливих помилок у слові "гілляки"!!!
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