Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідно до рішення РНБО в Україні на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про він заявив у своєму зверненні вночі 20 березня.
Так, за словами президента, РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".