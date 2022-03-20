Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%, передова просто завалена трупами військових РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом помітити втрати їхніх військ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Збройні Сили продовжують стримувати ворога на всіх основниз напрямках. Завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.

В місцях особливо жорстоких боїв передова нашої оборони просто завалено трупами російських солдат. Ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По ним гонять у наступ нові частини. Якісь резерви, які командування військ РФ збирає де тільки може. Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб.

Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько? Вже більше 14 тисяч вбитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів, батьків, дружини, діти, друзі. Ви цього не помічаєте? А жертв буде більше, доки триває ця війна. Війна ваша проти нас, Росії проти України, на нашій землі", - сказав президент.

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