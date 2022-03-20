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Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%, передова просто завалена трупами військових РФ, - Зеленський

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Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%, передова просто завалена трупами військових РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом помітити втрати їхніх військ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Збройні Сили продовжують стримувати ворога на всіх основниз напрямках. Завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.

В місцях особливо жорстоких боїв передова нашої оборони просто завалено трупами російських солдат. Ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По ним гонять у наступ нові частини. Якісь резерви, які командування військ РФ збирає де тільки може. Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб. 

Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько? Вже більше 14 тисяч вбитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів, батьків, дружини, діти, друзі. Ви цього не помічаєте? А жертв буде більше, доки триває ця війна. Війна ваша проти нас, Росії проти України, на нашій землі", - сказав президент.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    - Моя работа связана с Россией.
    - А кто вы по профессии?
    - Я оператор Javelin.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    1) "Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб."

    Зеленский ну ресурс человеческий как видим на россии не бездонный, так что не паникуй и так.

    2) "Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?"

    За 24 дня складывается впечатление что Зеленский президент россии а не Украины. Чего же ты так за них переживаешь? Ты еще не понял что они пришли закончить то что начали в 1933???!

    Ты ведешь переговоры с кем и о чем?! Сокращение Армии или русский язык или уничтожение всего украинского так называемая денацификация а по правде Геноцид? Ты о чем за спинами с ними говоришь?!
  • Sophia-Maria Duglass
    ОПЫТ У КГБИСТОВ ОГРОМНЫЙ .

    Свідчення письменника Анатолія Дімарова 2МВ)

    - Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами… Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
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