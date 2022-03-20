Верещук презентувала рекомендації щодо протидії захоплення влади колаборантами на окупованих територіях

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала голів громад започаткувати реєстри зниклих громадян, записувати відео з проукраїнськими позиціями, призначити заступників, які автоматично призначатимуться у випадку зникнення голови. Це необхідно для уникнення захоплення влади загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що ворог застосовує продуману і випробувану в 2014 році на сході України стратегію. Пропозиції перейти на бік окупантів і почати жити "в новой реальности" наразі отримують чимало голів міст, громад та областей по всій Україні.

"Повзуче захоплення чужих територій починається з потужних ракетних та авіаційних атак. Їх мета – дезорієнтувати населення, посіяти страх, паніку та підготувати "підґрунтя" для перемовин. Якщо перемовини не вдаються, окупанти викрадають законного керівника громади. На його місце просовують гауляйтера, готового підписати будь-які документи про здачу міста чи області, проведення референдуму та утворення "народної республіки", - пояснили у міністерстві.

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Наступні кроки цілком передбачувані: скасування українського мовлення та поширення російського, встановлення своїх блокпостів, ліквідація сил опору і тримання в постійному страху місцевого населення.

"Але таким сценаріям можна і потрібно запобігти. Коли захопили мера Мелітополя, наприклад, люди вийшли на вулиці й скандували: "Поверніть нашого мера! Це наш мер, ми його обирали!". Це є найкращим свідченням довіри людей до місцевої влади. Коли навіть під загрозою смерті люди не бояться висловити власну думку", - зауважила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що викраденого мера Мелітополя Івана Федорова днями вдалося звільнити і це один з небагатьох прикладів, коли загарбники пішли на діалог. Окупанти погрожували йому і намагалися схилити до співпраці, але це їм не вдалося.

"Водночас викрадення представників влади та звичайних громадян російськими окупантами можна кваліфікувати як акт тероризму щодо цивільних осіб. Віднедавна усіх викрадених людей ми вносимо до спеціального реєстру, а також інформуємо про такі факти суспільство та міжнародну спільноту", - додала Верещук.

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Аби не допустити подібних сценаріїв та зберегти легітимність влади, вона закликає голів територіальних громад і міст підготуватись до всіх можливих ситуацій і провести наступну роботу: започаткувати реєстр (перелік) зниклих (викрадених) громадян; записати відео про свою проукраїнську позицію і про те, що інше можуть говорити лише під тортурами; призначити заступників, які автоматично призначатимуться у випадку зникнення голови (мера); негайно провести засідання сесій ОТГ та міськрад із проукраїнськими заявами.

Крім того, місцевій владі не завадить подбати й про власну безпеку, зауважує Верещук. Зокрема, не варто пересуватися вулицею наодинці. На мобільному телефоні передбачити "гарячу" кнопку на випадок екстреної ситуації. Визначити кілька людей, які зможуть перебрати на себе повноваження у випадку викрадення.

Міністр наголосила, що фізична відсутність російських загарбників у будь-якому українському місті ще не означає, що там не орудують їхні агенти впливу або диверсійно-розвідувальні групи, адже в Україні ще багато "сплячих" агентів, які чекають ворога і мріють себе проявити після його приходу.

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