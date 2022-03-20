Військові РФ калічать себе, щоб не воювати з Україною

Російські військові продовжують себе калічити, аби потрапити у лікарню і не воювати з Україною.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

На перехоплених розмовах СБУ чути, що "в путінській армії почався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води та зброї, чекаючи власної смерті".

"Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", – говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, дружина загарбника радить йому "зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".

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"Невідомо, чи скористається вояка такою порадою. Але можемо сказати одне: зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір: ламати собі ноги чи загинути. Або ж – просто здатися в полон", - наголошують в СБУ.