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США хочуть, щоб Туреччина передала Україні російські комплекси С-400, - ЗМІ

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США хочуть, щоб Туреччина передала Україні російські комплекси С-400, - ЗМІ
Влада США на переговорах з Туреччиною порушила питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії, які належать Анкарі.

Про це повіломляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.

Крім того, як зазначено, Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

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Нагадаємо: Туреччина та Росія уклали контракт на передачу систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів у 2017 році. У липні 2019 року було здійснено перші поставки. Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про поставки ракетних комплексів Patriot.

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    а кто два-три месяца кривлялся и ржал когда Джонсон и Байден кричали шо орки нападут?
    кто их выставлял дурачками старыми а теперь визжит - памагити, нанаснапале?
    Данилов ваще высрал себе на статью: Да мы еще с ноября знали шо нападут.(то есть то шо и с Крыма полезут - тоже знали?)
    какой то блогер высрал шо у нас ваще почти все ВВС и ПВО уничтожено первыми обстрелами, если бы было так, то всю эту шоблу надо было сразу арестовать - эти знали, те ржали и тупо с Крыма орды полезли и захватили АЭС, а теперь всякие Зели и Люси искренне возмущаются - НАТО, чо не помогаешь.
    еще говноХеращенок тупо сливает где обстрелы и сбили ли ракеты, как и Гомчаренко - и шо? арестованы?
  • krot_lub
    Досить вже. Вже не має де ставити в Україні ваші с-300, с-400, літаки та іншу техніку.
  • Exmate Exmate
    Сарказм? Южное направление зза 8 лет не укреплено. Это сарказм? 8 лет нам говорили что через те 2 перешейка никто не пройдет ибо все там заминировано? В правительстве либо армии предатеь. И на высокой должности
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