Двоє дітей загинули під обстрілами в Рубіжному та Сєверодонецьку

Під час обстрілів у Рубіжному та Сєверодонецьку за минулу добу росіяни вбили трьох людей, двоє з яких – діти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)", – написав він.

Гайдай зазначив, що окупанти обстрілами зруйнували чи пошкодили 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Крім того, за повідомленням Гайдая, в області без газопостачання залишаються 23 населені пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів.

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Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.